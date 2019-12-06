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Знаменитое платье Леди Ди выставлено на продажу

Знаменитое платье Леди Ди выставлено на продажу
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  Мария Сашинская 
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Несколько платьев Леди Дианы выставлены на продажу. Особое внимание покупателей аукциона привлекло темно-синее бархатное платье с открытыми плечами от британского дизайнера Виктора Эдельштейна. Наряд стал знаменитым после того, как принцесса станцевала в нем с актером Джоном Траволтой во время гала-ужина в Белом доме в 1985 году.

Керри Тейлор, основательница аукциона

"Все помнят, как молодая, красивая принцесса кружилась в танце с Джоном Траволтой. Актер был приглашен на ужин по просьбе самой Дианы. Она была немного влюблена в него, была большой поклонницей. Так что мечта принцессы танцевать с актером сбылась в ту ночь"

После того, как Диана Фрэнсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, она стала иконой стиля и самой фотографируемой женщиной в мире.

Многие официальные наряды Леди Ди были так называемого полуночно-синего цвета, как то платье, в котором она танцевала с Траволтой.

Керри Тейлор, основательница аукциона

"Да, полуночно-синий – это был определенно ее любимый цвет. И, конечно, как даме из королевской семьи, ей не разрешено было надевать черное. Полуночно-синий – это самый близкий цвет к черному, позволяющий не нарушать королевского протокола"

Знаменитое платье уже было выставлено на на аукционе в 2013 году. За 284 000 евро его купил анонимный участник, сказавший, что хочет удивить свою жену. Ожидается, что на этот раз платье будет продано за более чем 400 000 евро.

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