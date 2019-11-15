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Европейский досуг: три новые выставки

Европейский досуг: три новые выставки
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  Ольга Кепински 
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В Лондоне открылась выставка британского художника, сценариста и режиссера, обладателя оскара за фильм "12 лет рабства" Стива Маккуина под названием "3-й класс".

Более 3000 групповых фотографий лондонских школьников в возрасте 7-8 лет представлены в Британской галерее Тейт и по всему городу.

Выставка — настоящий портрет лондонцев. Портрет будущего через призму настоящего. Это же все мы в этот конкретный момент времени. Это уникальная возможность собрать вместе лондонское общество, а для нас — остановиться и подумать о прошлом, настоящем и будущем
Клари Уоллис
куратор выставки

На профессиональную фотосессию были приглашены все лондонские третьеклассники. Фотографии школьников можно увидеть также в 33 лондонских районах британской столицы. Всего 82000 лиц.

В центре Помпиду в Париже проходит выставка "Фрэнсис Бэкон: книги и живопись". Представленные работы английского художника-экспрессиониста датируются периодом с 1971 года вплоть до самой смерти в 1992.

Между живописью и поэзией ретроспектива предлагает новую интерпретацию работ одного из самых известных художников второй половины 20-го века.

Живопись, театр, литература и философия тесно переплетены и в значительной степени объясняют влияние некоторых авторов, таких как Ницше, Джозеф Конрад, Жорж Батай и Мишель Лейрис, на последние два десятилетия творчества художника.

Работы Люка Тёйманса, считающегося одним из самых влиятельных художников международной арт – сцены, затрагивают прошлое и настоящее, а также темы нашей повседневной жизни через ряд образов, заимствованных из частной и общественной жизни - прессы, телевидения, интернета. Художник передает эти образы, растворяя их в необычном и рассеянном свете...

"Люк Тёйманс. Кожа" в венецианском Палаццо Грасси до 6 января. Доступ временно закрыт из-за высокого уровня воды.

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