Изобретатель видеоарта Нам Джун Пэк в галерее Тейт

Настроиться на мир Нам Джун Пэка можно в лондонской Современной галерее Тейт.
Среди выставленных более чем 200 работ художника корейского происхождения — одна из самых известных "ТВ-Будда", где статуя сидящего Будды обращена к собственному изображению на телевизионном экране, которое передаётся с видеокамеры, направленной на него же.
Пэка, умершего в 2006 году, считают основателем видеоарта как формы художественного выражения.
Использование телевизоров при создании инсталляций стало своеобразной визитной карточкой художника. Член арт-движения Fluxus Нам Джун Пэк объединил в один стиль музыку, видеоизображение и скульптуру.
Первая ретроспектива работ Нам Джун Пэка в Современной галерее Тейт с 17 октября по 9 февраля.