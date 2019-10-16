Изобретатель видеоарта Нам Джун Пэк в галерее Тейт

Настроиться на мир Нам Джун Пэка можно в лондонской Современной галерее Тейт.

Среди выставленных более чем 200 работ художника корейского происхождения — одна из самых известных "ТВ-Будда", где статуя сидящего Будды обращена к собственному изображению на телевизионном экране, которое передаётся с видеокамеры, направленной на него же.

Пэка, умершего в 2006 году, считают основателем видеоарта как формы художественного выражения.

Он хотел заставить нас задуматься над тем, что мы смотрим, но также и о том, что однажды мы должны основать свои собственные каналы. Получается, он думал о создании подобия YouTube еще в середине 20-го века, где каждый может вести свой канал Сук Кёнг Ли куратор выставки

Использование телевизоров при создании инсталляций стало своеобразной визитной карточкой художника. Член арт-движения Fluxus Нам Джун Пэк объединил в один стиль музыку, видеоизображение и скульптуру.

Они резонируют с молодежью, даже с людьми "поколения Z", потому что они такие крутые. Технология, которая была использована. А для, я бы сказал, людей более зрелого возраста, они выглядят очень ретро наверное. В этом есть что-то очень классное и вневременное Кен Хакута племянник художника

Первая ретроспектива работ Нам Джун Пэка в Современной галерее Тейт с 17 октября по 9 февраля.