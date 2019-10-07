"Певец Монмартра": выставка работ Тулуз-Лотрека в Париже

Его называли "певцом Монмартра". Из-за несчастного случая в детстве переставший расти Анри де Тулуз-Лотрек всю жизнь вел разгульный образ жизни и стал одним из самых влиятельных постимпрессионистов.
Гравер, рисовальщик, карикатурист, он один из первых всерьез занялся рисованием афиш.
Именно благодаря ему мы знаем Париж во всех его театральных красках конца 19-го века. В Большом дворце в Париже открывается первая за три десятилетия выставка работ художника.
Завсегдатай кабаре Тулуз-Лотрек был очарован ночной жизнью Парижа. Алкоголь, проститутки, образ жизни городского низшего класса - все это нашло отражение в его творчестве.
Именно его Тулуз-Лотрек воспевал в своих работах — самая известная из них так и называется "В кабаре "Мулен Руж"".
Выставка его работ приурочена к 130-летию самого известного в мире кабаре.
В объятьях куртизанок он всю жизнь искал любовь, но так ее и не встретил. Единственной женщиной, всецело посвятившей ему жизнь, была его мать, на чьих руках в возрасте 36 лет Тулуз-Лотрек умер.
Выставка "Тулуз-Лотрек — решительная современность" в Большом дворце в Париже до конца января.