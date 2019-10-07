"Певец Монмартра": выставка работ Тулуз-Лотрека в Париже

Его называли "певцом Монмартра". Из-за несчастного случая в детстве переставший расти Анри де Тулуз-Лотрек всю жизнь вел разгульный образ жизни и стал одним из самых влиятельных постимпрессионистов.

Гравер, рисовальщик, карикатурист, он один из первых всерьез занялся рисованием афиш.

Именно благодаря ему мы знаем Париж во всех его театральных красках конца 19-го века. В Большом дворце в Париже открывается первая за три десятилетия выставка работ художника.

Тулуз-Лотрек несомненно современен благодаря тому, как он преобразил язык живописи. Его картины более динамичны, более интенсивны. А темы, которые он выбирал! Он из тех, кто впустил современность в искусство: с автомобилями, велосипедами ... И я бы даже сказал, что с учетом того, как стремительно менялось время в самом конце 19-го века, все это отражено в его картинах. Он передал его динамизм Стефан Геган художественный критик

Завсегдатай кабаре Тулуз-Лотрек был очарован ночной жизнью Парижа. Алкоголь, проститутки, образ жизни городского низшего класса - все это нашло отражение в его творчестве.

Именно его Тулуз-Лотрек воспевал в своих работах — самая известная из них так и называется "В кабаре "Мулен Руж"".

Тулуз-Лотрек не только был вдохновлен кабаре, ночным Парижем, Парижем удовольствий, проститутками, музыкой в его живописи. Он проживал все это. Он один из редких художников, которые испытали на себе то, что изображали. Когда люди говорят, что он был летописцем "Прекрасной эпохи", они ошибаются — он рисовал свой мир. Мир удовольствий, мир борделей, потому что он близко общался с девушками, так сказать. И его творчество поражает не только своей жизненной силой и интенсивностью, но и близостью с темой, которую оно устанавливает Стефан Геган художественный критик

Выставка его работ приурочена к 130-летию самого известного в мире кабаре.

В объятьях куртизанок он всю жизнь искал любовь, но так ее и не встретил. Единственной женщиной, всецело посвятившей ему жизнь, была его мать, на чьих руках в возрасте 36 лет Тулуз-Лотрек умер.

Выставка "Тулуз-Лотрек — решительная современность" в Большом дворце в Париже до конца января.