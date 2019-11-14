Котообман: за подмену животного его владелец был лишен бонуса

Этот кот стал, сам того не подозревая, нарушителем правил безопасности: хозяин, не желая сдавать питомца, чей вес превышал разрешенный для перевозке в кабине, в багаж, на следующий день, проходя контроль, животное подменил.

"Аэрофлот", чьим рейсом летел этот пассажир, лишил владельца кота бонуса.

Вера Албанина, заместитель руководителя пресс-службы "Аэрофлота" заявила, что "поскольку было установлено умышленное нарушение правил безопасности на борту и перед полетом, мы решили лишить этого пассажира его бонусных миль и исключить из этой программы".

Михаил Галин, владелец кота Виктора, с этим решением согласился.

Историю котообмана он сам опубликовал в своем "Фейсбуке".

Как считает эксперт по безопасности на авиатранспорте Роман Гусаров, "компания приняла правильное решение".

Мнение кота Виктора, ставшего планетарной знаменитостью, пока узнать не удалось.