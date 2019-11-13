Новое восхождение "Французского человека-паука"

Известный скалолаз Ален Робер, известный как «Французский человек-паук», в среду сумел взобраться по фасаду на 152-метровый парижский небоскрёб Ariane Tower. 57-летний спортсмен рассказал, что последние десять метров восхождения оказались «особенно сложными» и выразил благодарность людям, открывшим на одном из верхних этажей окно, в которое он смог забраться. Затем Робер был задержан полицией и доставлен в участок. Ранее его уже задерживали 120 раз за незаконные восхождения.