Выполнима ли миссия собрать Еврокомиссию?

Немка Урсула фон дер Ляйен придумала для подчинённых ей еврокомиссаров титулы, похожие на лозунги. Так, на двери её заместителя, ответственного за миграцию, должна была появиться табличка «защищающий наш европейский образ жизни».

Но слово «защищающий» пришлось заменить на «продвигающий».

«Мне бы очень хотелось увидеть полностью изменённый титул, - сказал немецкий евродепутат социалист Тимо Велкен. - Но теперь он хотя бы не означает, что европейцы защищают себя от других народов. Так что какой-то прогресс налицо".

"Это неправильный политический сигнал, - сказал латвийский консерватор Робертс Зиле. - Титул придумали из краткосрочных коньюктурных соображений, которые не так уж важны".

"Нельзя использовать такой термин, - сказала левый депутат из Ирландии Клэр Дейли. - В нём чувствуется высокомерие, которое не способствует улучшению международных отношений".

Начало работы Еврокомиссии было отложено до 1 декабря после того, как три кандидатуры в неё были отвергнуты Европарламентом. Председатель предложила на замену венгра Оливера Вархаи и румынку Адину Валеан. Но ещё больше задержать процесс утверждения может француз Тьерри Бретон.

«Теперь ему порученл курировать цифровые технологии при том, что он возглавлял компанию, разрабатывающую цифровые технологии, - продолжал немец Велкен. - В этом может содержаться конфликт интересов».

«Нужен как раз такой деловой человек, - сказал о соотечественнике либерал Кристоф Грюдле. - У него большой опыт по темам этого портфеля».

Три новых кандидата должны пройти парламентсткие слушания в Брюсселе, затем их судьбу решат на голосовании депутаты на пленарной сессии в Страсбурге.

«Сохранять неопределенность с Еврокомиссией больше не возможно. - добавила ирландка Дейли. - Мы хотим заниматься работой, на которую нас выбрали. Но довольна ли я командой, которую собрала Урсула? Конечно, нет".

«Нам нужно сделать нашу часть дело быстро, - сказал француз Грюдле. - Фон дер Ляйен и её коллектив уже должны работать с парламентом и другими европейскими институтами».

«Всё и так задержалось на месяц, - сказал латыш Зиле. - Пора завершить эту игру, в которой Европарламент показал свои мускулы».