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Новая отмена выступления Пласидо Доминго

Новая отмена выступления Пласидо Доминго
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  Елена Караева 
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Пласидо Доминго отказался от участия в предолимпийском гала, который пройдет в Токио перед началом Игр в следующем году. Причины, по которым знаменитый тенор аннулировал свое выступление, не приводятся, но известно, что музыкант уведомил о своем решении НОК Японии.

Скандал, в центре которого оказался Доминго, продолжается уже три месяца - в конце лета агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщило, что девять женщин обвиняют Доминго в домогательствах.

Речь идет о событиях, якобы имевших место в середине 80-ых. В результате Доминго ушел с поста художественного руководителя оперы Лос-Анджелеса, а затем и отменил свое участие в открывавшей текущий сезон в нью-йоркской Метрополитен опере "Макбет".

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