Пласидо Доминго: новые обвинения

Новые обвинения в домогательствах прозвучали в адрес знаменитого оперного певца Пласидо Доминго. 11 женщин, большинство из которых предпочли не раскрывать свои имена, заявили, что он приставал к ним. Открыто выступила лишь певица Анджела Тернер Уилсон, выступавшая вместе с Доминго в Вашингтонской национальной опере около 20 лет назад.

Одна из бывших сотрудниц оперного театра Лос-Анджелеса, Мелинда Маклейн, поделилась с журналистами своими воспоминаниями о поведении оперной звезды:

– Во время антрактов я видела, как он порой хватал молодых женщин и просто целовал их. Они бывали нескоько испуганы и, возможно, немного польщены, но они ведь не просили об этом, а он, вероятно, даже не знал, как их зовут, его поведение было неуместным. А ещё к нам не меньше двух раз подходили молодые певицы и просили не оставлять их с ним наедине в одной комнате.

В заявлении, опубликованном представителем Пласидо Доминго, говорится, что он отвергает все обвинения. Между тем, после того, как сообщения о них появились в СМИ, скандал стал набирать обороты. Симфонический оркестр Филадельфии и Опера Сан-Франциско уже отменили запланированные выступления всемирно известного тенора. Между тем в Зальцбурге, где он выступил на фестивале в начале недели, публика встретила певца бурными овациями.