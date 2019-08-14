Пласидо Доминго отстранен от концертов в США

Пласидо Доминго снимают с афиш в американских городах: оперный театр Сан-Франциско отменил октябрьский концерт с его участием. Ранее приглашение в адрес Доминго отозвал симфонический оркестр Филадельфии. Отмена выступлений стала реакцией на выдвинутые в адрес тенора и дирижера обвинения в сексуальных домогательствах, которые сам 78-летний Доминго отрицает.

О том, что Доминго позволял себе некорректные жесты и предложения, заявили сразу 9 женщин - 8 певиц и одна танцовщица. По их словам, домогательства имели место в разное время начиная с конца 80-х.

Посетители театра Сан-Франциско согласны с решением дирекции. "Похоже, эта практика затрагивает сегодня все сферы культурно-развлекательного сектора, - заявила одна любительница оперы. - Хорошо, что об этом начинают говорить. Возможно, это остановит молодых мужчин, поможет им осознать границы, которые нельзя нарушать".

СМИ, распространившие обвинения в адрес Доминго, уточнили, что за отсутствием вещественных доказательств вынуждены опираться исключительно на устныe свидетельства обвинительниц.

На этом фоне оперный театр Лос-Анджелеса, которым Доминго руководит с 2003 года, пообещал провести собственное независимое разбирательство. На его результаты собирается ориентироваться и Метрополитен-опера. А руководство Зальцбургского фестиваля, где Доминго выступит 31 августа, оставило свое приглашение в силе.