Пласидо Доминго обвинили в харассменте

Сразу несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Предполагаемые жертвы - восемь певиц и одна танцовщица - рассказали Associated Press о том, что звезда мировой оперы пытался заставить их вступить с ним в интимную связь в обмен на новые роли. Происходило это в разное время, начиная с 80-х годов.

"Он смотрел на моё декольте и говорил: "Как поживаешь?" То есть он разговаривал с моей грудью", - вспоминает певица Патрисия Вульф. Остальные обвинительницы отказались раскрывать свои имена.

Агентство также расспросило коллег по цеху Доминго, музыкантов оркестра, администраторов, сотрудников театров. Многие подтвердили, что не раз становились свидетелями неподобающего поведения со стороны испанского певца по отношению к женщинам.

"Я знала, что не была единственной. Знала, что подобное случалось во многих местах. Я слышала, что это происходило во многих больших домах, компаниях", - продолжает Вульф.

По словам женщин, получив отказ, Доминго зачастую наказывал их в профессиональном плане. Сам певец обвинения отрицает.

"Утверждения этих неназванных лиц, относящиеся к событиям тридцатилетней давности, вызывают тревогу и, как представлется, неточны", - говорится в официальном заявлении Доминго.

"Тем не менее, я признаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают и должны оценивать сегодня, отличаются от существовавших в прошлом, - подчеркнул певец и добавил: Я считал, что все мои отношения были по обоюдному согласию".

"Вы чувствуете гнев, вы чувствуете страх, думаете: "я только что сказала "нет" главному человеку в этой сфере. Что будет с моей карьерой? Я 10 лет усердно работала чтобы попасть на эту сцену", - заключает Вульф.

Как отмечают в Associated Press, за отсутствием вещественных доказательств, расследование основано исключительно на устных свидетельствах обвинительниц.