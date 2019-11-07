НБА: "Милуоки Бакс" победил "Лос-Анджелес Клипперс"

Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Клипперс", набрав 38 очков и сделав 16 подборов. Встреча, прошедшая на площадке "Клипперс", завершилась со счетом 129:124 (28:30, 42:29, 28:30, 31:35) в пользу "Милуоки". У "Клипперс" дабл-дабл сделали Монтрезл Харрелл (34 очка, 13 подборов), Луис Уильямс (34 очка, 11 передач) и Патрик Беверли (20 очков, 10 подборов).

Матч с "Бакс" стал для "Лос-Анджелес Клипперс" первым в связке бэк-ту-бэк. Команда провела его без лидера Кавай Леонарда, который был травмирован. Ожидается, что игрок выйдет на поле в предстоящем матче против "Портленда".