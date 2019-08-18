Самый быстрый велосипедист

Британец Нил Кэмпбелл стал самым быстрым велосипедистом на планете. Он сумел превысить скорость 280 км/ч. Испытания велосипеда специальной конструкции проходили на взлётной полосе авиабазы на севере Англии. Для получения таких результатов используется специальный автомобиль, который рассекает воздух перед гонщиком, исключая влияние встречного ветра.

Предыдущий рекорд — 269 км/ ч — был установлен в 1995 году.

Однако все эти достижения касаются только мужчин. Абсолютный рекорд скорости на велосипеде принадлежит женщине: в сентябре прошлого года американка Дениз Мюллер-Коронек разогналась до 296 км/ч.