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Самый быстрый велосипедист

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 Павел Барсуков 
Самый быстрый велосипедист
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Британец Нил Кэмпбелл стал самым быстрым велосипедистом на планете. Он сумел превысить скорость 280 км/ч. Испытания велосипеда специальной конструкции проходили на взлётной полосе авиабазы на севере Англии. Для получения таких результатов используется специальный автомобиль, который рассекает воздух перед гонщиком, исключая влияние встречного ветра.

Предыдущий рекорд — 269 км/ ч — был установлен в 1995 году.

Однако все эти достижения касаются только мужчин. Абсолютный рекорд скорости на велосипеде принадлежит женщине: в сентябре прошлого года американка Дениз Мюллер-Коронек разогналась до 296 км/ч.