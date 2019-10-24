ЧМ по футболу в новом формате

24 команды вместо 8. Первый увеличенный чемпионат мира среди клубных команд по футболу пройдет в 2021 году в Китае. Об этом объявил на сессии ФИФА в Шанхае глава организации Джанни Инфантино.

От Европы в этом турнире сыграют теперь 8 команд – по 4 победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние годы.

Таким образом, уже сейчас можно сказать, что в чемпионате примут участие английские "Ливерпуль" и "Челси" – победители еврокубков прошлого сезона.

Президент ФИФА Джанни Инфантино:

"Новый формат клубного чемпионата мира будет соревнованием, которого с нетерпением ждут все, кто любит этот вид спорта. Это первый настоящий Кубок мира, где будут соревноваться лучшие команды".

Что касается женского футбола, то в ближайшие четыре года ФИФА собирается инвестировать в него миллиард долларов, что в два раза больше, чем изначально планировалось.

Дополнительные деньги будут выделены из резервов, заявил на конференции Инфантино.

Также стало известно, что Москва впервые примет Чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования пройдут в 2021 году.

Россияне в этом виде спорта - одни из фаворитов (законодателей мод), они дважды становились чемпионами мира.