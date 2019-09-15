Испания выиграла ЧМ по баскетболу

Сборная Испании завоевала золото на чемпионате мира по баскетболу. В финальном матче испанская команда разгромила аргентинцев и стала двукратной чемпионкой. Встреча прошла в Пекине и завершился со счётом 95:75.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард сборной Аргентины Габриэль Дек, набравший 24 очка. У испанцев больше всего очков у разыгрывающего Рики Рубио (20 очков), он был признан лучшим игроком встречи

Команда Испании в 12-й раз играла на Кубке мира, во второй раз став победителем турнира, ранее испанцы выигрывали мировое первенство в 2006 году. Сборная Аргентины в 14-й раз выступала на чемпионате мира, команда во второй раз стала серебряным призером, ранее на турнире 2002 года аргентинцы также стали вторыми, уступив в финале сборной Югославии. Кроме того, на счету сборной Аргентины есть золотые медали первого в истории чемпионата мира, который прошел в 1950 году.