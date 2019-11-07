"Ветер перемен" и благодарность Горбачеву

"Wind of Change" ("Ветер перемен") The Scorpions - символ окончания холодной войны и падения Берлинской стены. У автора рок-баллады Калауса Майне давние дружеские отношения с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Снова они встретились в Москве. Вспоминали конец девяностых. Горбачев говорил о том, как обеспокоен ситуацией в мире... Но при этом уверенно отмечал: "Самое трудное мы сделали".

Композицию "Ветер перемен" вокалист Клаус Майне написал, вдохновленный визитом в СССР. The Scorpions - одна из первых западных рок-групп, давших концерт в Советах.

Клаус Майне, вокалист The Scorpions

"Мы граждане Германии никогда не забудем человека изменившего мир, человека изменившего НАШ мир. Он менялся прямо на наших глазах. "Ветер перемен" стал гимном, прозвучавшим по всему свету. И я спою его сейчас для вас".

В интервью немецким СМИ Майне говорит:

"Без него воссоединение, и главным образом 9 ноября не прошли бы так спокойно. Такой бы мирной, какой она была, революции не случилось... Без выстрелов... Без жертв. И танки не вышли на улицы 9 ноября благодаря Горбачеву. И это ему мы должны сказать спасибо".

Что касается "Wind of Change", композиция не потеряла своей силы и по-прежнему содержит послание о мире без ненависти, агрессии и войн...