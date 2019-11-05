Берлин: следы прошлого разделения

В сегодняшнем Берлине мало что напоминает о стене и царившем в городе в течение 30 лет разделении.

Одно из исключений - Ampelmaennchen, человечек из светофора. Придуманный социальным психологом Карлом Пеглау, он должен был вызывать приятные эмоции и обладал повышенной выразительностью, его расставленные руки призывали остановиться, а образ бодро шагающего бюргера - не медлить на переходе.

Неудивительно, что он стал персонажем детских пособий по правилам дорожного движения и одним из самых популярных среди туристов символов Берлина.

"Сначала было решено использовать в Восточной части города символы пешеходного светофора ФРГ, но потом выяснилось, что Ampelmaennchen гораздо ярче, его видно в любую погоду: в туман, в дождь и в снег. Так что с 2007 года он появился в Западной части на всех светофорах", - рассказывает Дерк Элерт, пресс-секретарь транспортного департамента Берлина.

Еще один след разделенного прошлого - трамваи, которые остаются транспортным средством преимущественно Восточной части Берлина. Нельзя забывать и о Глиникском мосте, соединяющем Западный Берлин с Потсдамом в Восточной Германии. Он вошел в историю как

"Мост шпионов", поскольку здесь стороны обменивали захваченными иностранными агентами. Они не могли договориться о совместном ремонте и проводили его отдельно, о чем сегодня свидетельствуют два оттенка краски, выцветшей по-разному.

Ну и наконец еще одно различие требует взгляда из космоса: уличные фонари в бывшем Восточном Берлине отличает оранжевый оттенок, а в Западном - жёлтый. В этом можно на снимке, сделанном канадским астронавтом Крисом Хэдфилдом в 2013 году и на недавней фотографии российского космонавта Олега Новицкого.