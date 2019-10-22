Бедные дети Италии

В Италии за последние десять лет в три раза увеличилось число детей, живущих в тяжёлых экономических условиях — с 3.7% до 12.5%. Об этом говорится в докладе, опубликованном международной организацией Save the Children ("Спасём детей"). Ситуация значительно ухудшилась за время экономического кризиса с 2011 по 2014 годы.

Всего, по оценкам итальянского национального института статистики, за чертой бедности в стране живут три миллиона человек, или 8.4% населения.

"Сегодня в Италии свыше миллиона двухсот тысяч детей живут в нищете. Бедность присутствует во всех регионах страны, наибольшие трудности наблюдаются в южных регионах", — говорит Аннапаола Спеккио из итальянского отделения организации Save the Children.

В докладе отмечается, что один из семи несовершеннолетних в Италии не ходит в школу.