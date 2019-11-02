Таиланд: пещера Тхам Луанг снова ждёт туристов

В Таиланде снова открыта пещера Тхам Луанг, в которой в прошлом году застряли 12-ть юных футболистов спортивной школы "Лесные вепри" и их тренер. У входа в пещеру установлен памятник тайскому военному аквалангисту, Саману Кунану, погибшему во время спасательной операции.

По словам заместителя директора Национального парка Чианграй Йонглая Ворапонпсатхорна, в настоящее время идет пробная фаза. "Мы оцениваем сколько туристов мы можем принимать единовременно".

Летом прошлого года в затопленной из-за дождей пещере школьники и их тренер провели 18 дней. История их спасения приковала к себе внимание всего мира. В операции участвовали несколько тысяч спасателей и добровольцев, в том числе более ста профессиональных дайверов из разных стран и большая группа бойцов спецназа военно-морских сил Таиланда, "морских котиков".