Взрыв в Тель-Абъяде

В результате взрыва бомбы. заложенной в автомобиль, в сирийском городе Тель-Абъяд, расположенном на границе с Турцией, погибли не менее 13 человек, десятки получили ранения. В числе погибших —мирные жители, а также члены вооруженных отрядов, выступающих на стороне Анкары. Тель-Абъяд и ряд населенных пунктов, расположенных поблизости, находится под контролем вооруженных повстанцев из "Свободной сирийской армии".

Власти Турции обвинило в организации взрыва "Отряды народной самообороны сирийских курдов".

Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда турецкая армия объявила о проведении военной операции с целью создания на этой территории буферной зоны и выдавливания курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.