Мигранты в заколоченном ящике

Хорватские полицейские перехватили на востоке страны фургон с нелегальными мигрантами. 9 человек - трое мужчин, две женщины и четверо подростков - находились в заколоченном ящике из фанеры. Они назвались гражданами Ирана и Ирака.

Фургоном под польскими номерами управлял 21-летний украинец. Он арестован по подозрению в контрабанде и незаконной перевозке людей.

Это уже третий подобный случай в Европе за последние две недели. На днях в Греции был перехвачен грузовик с мигрантами, а в Великобритании около 40 человек были найдены насмерть замёрзшими в рефрижераторе.