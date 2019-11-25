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Великобритания

Водитель "грузовика смерти" признался в сговоре

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  Мария Горковская 
Водитель "грузовика смерти" признался в сговоре
Авторское право
Reuters
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Водитель "грузовика смерти" дал признательные показания. Ирландец, в чьей фуре в Эссексе в октябре нашли 39 мертвых вьетнамцев, заявил, что действительно состоял в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции. За свою преступную деятельность с мая 2018 года по октябрь 2019 года он получал вознаграждение, сообщил по видеосвязи в уголовном суде Олд-Бейли сам 25-летний Морис Робинсон.

Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и участии в заговоре с целью торговли людьми. Он останется в предварительном заключении до 13 декабря.

Большая часть найденных замерзшими в фуре мигрантов были жителями одного бедного региона центрального Вьетнама. У себя на родине они занимались рыбной ловлей и сельским хозяйством. Местные семьи нередко влезают в долги, чтобы при помощи таких незаконных перевозчиков отправить хотя бы одного человека на заработки в Великобританию. Но, в результате, зачастую нелегалы оказываются в полурабском положении в подпольных маникюрных салонах или на фермах по выращиванию марихуны.

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