Совместный патруль в районе северной границы Сирии

Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии. Патрулирование осуществляется в рамках достигнутых 22 октября договоренностей между Москвой и Анкарой. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону глубиной 30 километров вдоль турецкой границы. Президент Сирии Башар Асад дал положительную оценку подписанному в Сочи российско-турецкому меморандуму:

"Соглашение позволило сдержать амбиции Турции, перехитрить американцев и оставить в стороне призывы к международной операции, которую предлагали немцы. Вот почему эти договоренности являются положительным шагом. Это не заставит турок немедленно уйти. Тем не менее, это ограничивает ущерб и прокладывает путь для освобождения этого региона".

Ранее Анкара освободила 18 сирийских военнослужащих, захваченных в плен на севере арабской страны 29 октября, и передала их России. Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.