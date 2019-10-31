Бургер не для слабаков

Можете ли вы съесть самый большой бургер за 9 минут? Он весит около 6 кг, состоит из почти 2 кг хлеба, 4 кг мяса, многочисленных слоев бекона, жареных колец лука, овощей и майонеза. Одним словом, это блюдо не для слабаков.
Такое необычное соревнование предлагает своим посетителям владелец ресторана Chris Steaks and Burgers в Бангкоке, специализирующегося на блюдах из больших порций мяса. Тот, кто может съесть этот "кулинарный шедевр" за 9 минут, получит приз около 330 долларов.
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