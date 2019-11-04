Берлин: путешествие в прошлое

"Мечты в движении" - так называется инсталляция, установленная на площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Её автор - американский художник Патрик Ширн - посвятил свою работу 30-летию падения Берлинской стены.

100 000 разноцветных ленточек и 30 000 написанных на них посланий о мире и любви прикреплены к натянутой нейлоновой сетке, которая колышется на ветру . На них написано: "Надеюсь, что стены в нашем сознании тоже рухнут", "Любовь победит".

30-летие мирной революции и падения стены будут отмечать в Германии всю неделю, с 4 по 10 ноября. На эти дни столица Берлин превратилась в настоящую выставку под открытым небом: в городе запланированы более 100 мероприятий, воссоздающих историю взведения стены и связанных с эти последствий.

При помощи крупномасштабных 3D-видеопроекций с использованием анимации и звуковых эффектов будут воспроизводиться исторические события, произошедшие в том или ином месте в Берлине, воссозданы атмосфера и настроения людей в те далёкие времена.

Прошлое буквально всплывёт перед глазами, приглашая учиться на его ошибках, помнить, обсуждать и праздновать рассвет новой эры в жизни страны.