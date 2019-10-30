PSA Group и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Представители PSA Group, французского владельца марки Peugeot, подтвердили, что рассматривают возможность слияния со своим американо-итальянским конкурентом Fiat Chrysler.

Потенциальное объединение может создать автомобильный гигант с капитализацией в 45 миллиардов евро и сделать объединенную группу четвертой по величине в мире после Volkswagen, Toyota и альянса Renault-Nissan.

По заявлениям обеих компаний, они ведут переговоры с целью создания ведущего мирового автопроизводителя, способного решить дорогостоящие технологические проблемы.

Артур Бруннер, трейдер банка ICF

"Стратегия – это комбинация ресурсов. Они конкурируют на многих рынках, поэтому получат преимущества. Кроме того, в автомобильной промышленности происходят большие изменения, например, переход на электрокары. Нужны большие усилия по разработке. Аналитики считают, что к 2023 году сделка может принести до 7 миллиардов евро, так что слияние имеет смысл"

Франция внимательно следит за переговорами, сообщил агентству Рейтер источник в министерстве финансов страны. Париж через госбанк владеет 12% акций PSA.

Министр промышленности Италии Стефано Патуанелли подтвердил, что Рим, который не имеет доли в Fiat Chrysler, также следит за переговорами, но комментировать потенциальную сделку пока не собирается.