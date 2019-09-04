Продажи электрокаров резко упали

Продажи электромобилей в мире по итогам июля нынешнего года снизились впервые в современной истории. Падение составило 14%.

Как указывают эксперты, это произошло после того, как с конца июня правительство Китая стало сокращать объем субсидий на закупку новых машин с электрическим двигателем. Таким образом, власти КНР хотят стимулировать более технологичных производителей, даже если общий объем продаж и сократится, сменив концепцию количественного развития электрического авторынка на качественный.

Падение продемонстрировал не только китайский рынок, но и североамериканский. При этом в Европе продажи увеличились.

Аналитики отмечают, что несмотря на негативные показатели во втором полугодии 2019 года, они сохраняют позитивный прогноз насчет долгосрочного спроса на электромобили.