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Бизнес

В Европе резко выросли продажи автомобилей

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 Ольга Кепински 
В Европе резко выросли продажи автомобилей
Авторское право
REUTERS/Matthias Rietschel
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В сентябре продажи автомобилей в Европе резко подскочили по сравнению с прошлым годом, несмотря на сохраняющиеся проблемы в отрасли.

В 2018 году торговля пострадала после вступления в силу новых ограничений на выбросы.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, число зарегистрированных новых автомобилей в сентябре достигло 1,3 млн, что на 14,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди автопроизводителей наибольший рост продаж в сентябре показали концерны Volkswagen Group (+46,8%) и Renault Group (+27,8%).