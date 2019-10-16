В Европе резко выросли продажи автомобилей

В сентябре продажи автомобилей в Европе резко подскочили по сравнению с прошлым годом, несмотря на сохраняющиеся проблемы в отрасли.

В 2018 году торговля пострадала после вступления в силу новых ограничений на выбросы.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, число зарегистрированных новых автомобилей в сентябре достигло 1,3 млн, что на 14,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди автопроизводителей наибольший рост продаж в сентябре показали концерны Volkswagen Group (+46,8%) и Renault Group (+27,8%).