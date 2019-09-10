Автомобили и климат

"Больше не означает лучше" - под таким лозунгом организации, занимающиеся охраной природы, призывают отказаться от внедорожников в ходе кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды.
Автопроизводители сейчас вкладывают огромные средства в производство этого типа машин, на рынке постоянно появляются новые модели. Семь лет назад продажи внедорожников составляли лишь 15% от общего числа, в этом году их доля увеличилась до 35%. Прогнозируют, что к 2025 году этот показатель составит уже 40%.
Призыв защитников природы к автопроизводителям прозвучал перед началом автосалона во Франкфурте-на-Майне.
Джеймс Аттвуд, заместитель главного редактора Autocar: "Одна из главных тенденций автосалона этого года - электромобили. Крупные компании запускают в массовое производство машины с электродвигателями. Здесь представлены ID.3 от Volkswagen, спорткар Taycan от Porsche. Honda привезла прототип небольшого симпатичного электромобиля, который удобно использовать в городских условиях. Можно увидеть электромобили Renault, Peugeot и других компаний".
Автомобильный эксперт Фердинанд Дуденхёффер объясняет, почему к электромобилям на автосалоне этого года столь пристальное внимание:
На долю автомашин приходится примерно 12% от общего объема выбросов углекислого газа в Европейском союзе. В ЕС решено к 2030 году сократить допустимые для новых автомобилей выбросы СО2 на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. Сейчас ограничения в ЕС по выбросам для легковых автомобилей составляют в среднем 130 г/км, к 2021 году этот показатель снизится до 95 г/км.
Времени у европейских автопроизводителей остается все меньше. Они стараются достичь установленных ЕС показателей по выбросам CO2. Тех, у кого не получится, ждут огромные штрафы.