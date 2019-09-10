Автомобили и климат

"Больше не означает лучше" - под таким лозунгом организации, занимающиеся охраной природы, призывают отказаться от внедорожников в ходе кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Автопроизводители сейчас вкладывают огромные средства в производство этого типа машин, на рынке постоянно появляются новые модели. Семь лет назад продажи внедорожников составляли лишь 15% от общего числа, в этом году их доля увеличилась до 35%. Прогнозируют, что к 2025 году этот показатель составит уже 40%.

Призыв защитников природы к автопроизводителям прозвучал перед началом автосалона во Франкфурте-на-Майне.

Джеймс Аттвуд, заместитель главного редактора Autocar: "Одна из главных тенденций автосалона этого года - электромобили. Крупные компании запускают в массовое производство машины с электродвигателями. Здесь представлены ID.3 от Volkswagen, спорткар Taycan от Porsche. Honda привезла прототип небольшого симпатичного электромобиля, который удобно использовать в городских условиях. Можно увидеть электромобили Renault, Peugeot и других компаний".

Автомобильный эксперт Фердинанд Дуденхёффер объясняет, почему к электромобилям на автосалоне этого года столь пристальное внимание:

Электромобили не выходят на рынок лишь потому, что люди так сильно хотят их покупать. Еврокомиссия установила такие ограничения на выбросы CO2, которые соблюдать можно только благодаря электромобилям.

На долю автомашин приходится примерно 12% от общего объема выбросов углекислого газа в Европейском союзе. В ЕС решено к 2030 году сократить допустимые для новых автомобилей выбросы СО2 на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. Сейчас ограничения в ЕС по выбросам для легковых автомобилей составляют в среднем 130 г/км, к 2021 году этот показатель снизится до 95 г/км.

Времени у европейских автопроизводителей остается все меньше. Они стараются достичь установленных ЕС показателей по выбросам CO2. Тех, у кого не получится, ждут огромные штрафы.