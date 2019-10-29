Вино, санкции и "брексит"

Для испанских виноделов наступает непростой период - из-за «брексита» и недавно введенных США санкций, которые могут серьезно ударить по винодельческой промышленности Испании.

Чем опасен брексит, объясняет Альберто Сальдон из компании "Самора", которой принадлежит предприятие “Рамон Бильбао» в одном из главных винодельческих центров страны регионе Риоха: "Потеря ЕС британского рынка может нанести большой урон сельско-хозяйственному сектору Испании, в первую очередь нашей винодельческой промышленности, поскольку на экспорт будут введены пошлины и тарифы".

Испания оказалась одной из четырех стран, которых коснулись новые санкции, введенные США на европейские товары, в частности на вино, в ответ на субсидии, выделенные Евросоюзом компании Airbus. В 2018 году Испания экспортировала в США 90 млн литров вина на общую сумму 325 млн евро.

Адольфо Гателл, Guia Peñin: "Есть существенная разница между потерями от «брексита» и от американских санкций. «Брексит» касается всех европейских вин – французских, итальянских, немецких, наших основных конкурентов в мире в плане качества и количества производимого продукта. Санкции же США касаются только тех стран, которые участвуют в проекте Airbus, так как это ответная мера на экономическую помощь ЕС. Поэтому санкции не коснутся некоторых наших конкурентов – Португалии, Италии, Греции, Австрии и других стран, которые не участвуют в проекте Airbus".

Столкнувшись с таким экономическим сценарием испанские виноделы ищут решение проблемы на других рынках. Большие надежды они возлагают на Азию, в особенности на такие страны как Китай и Южная Корея.

По данным Испанской организации по исследованию рынка вин (OEMV), в 2018 году Испания экспортировала в Китай 81 млн литров вина на сумму 156 млн евро.