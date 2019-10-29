Утром выборы, вечером "брексит"

Сквозь туманные перспективы «брексита» всё яснее проступают очертания досрочных выборов в Великобритании. О готовности поддержать такое предложение лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил на следующий день после того, как в Палате общин провалилось голосование за правительственный законопроект о проведении выборов 12 декабря. По словам Корбина, теперь ситуация изменилась, поскольку ЕС согласился отсрочить «брексит» до 31 января.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно ставил вопрос о досрочных выборах, которые, как он считает, позволят провести через Палату общин решения, необходимые для выхода из ЕС. По его словам, сейчас парламент «парализован».
Лейбористы говорят, что будут требовать изменить к декабрю избирательное законодательство, в частности, понизить возрастной ценз до 16 лет и допустить к голосованию граждан ЕС, живущих в Великобритании. Как отмечает Reuters, среди молодых избирателей и выходцем из континентальной Европы больше противников «брексита».