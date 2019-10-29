Утром выборы, вечером "брексит"

Сквозь туманные перспективы «брексита» всё яснее проступают очертания досрочных выборов в Великобритании. О готовности поддержать такое предложение лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил на следующий день после того, как в Палате общин провалилось голосование за правительственный законопроект о проведении выборов 12 декабря. По словам Корбина, теперь ситуация изменилась, поскольку ЕС согласился отсрочить «брексит» до 31 января.

Мы всегда говорили, что хотим выборов, но надо было, чтобы «жесткий брексит» был снят с повестки. Теперь у нас есть подтверждение от всех 28 стран ЕС, что этот вопрос не рассматривается, так что мы собираемся выступить с самой масштабной избирательной кампанией в истории нашей партии, — в духе единства и с настроем на победу. Джереми Корбин лидер Лейбористской партии Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно ставил вопрос о досрочных выборах, которые, как он считает, позволят провести через Палату общин решения, необходимые для выхода из ЕС. По его словам, сейчас парламент «парализован».

Лейбористы говорят, что будут требовать изменить к декабрю избирательное законодательство, в частности, понизить возрастной ценз до 16 лет и допустить к голосованию граждан ЕС, живущих в Великобритании. Как отмечает Reuters, среди молодых избирателей и выходцем из континентальной Европы больше противников «брексита».