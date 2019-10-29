Утечка мозгов из-за "брексита"

Точных цифр пока нет, но по всей видимости итальянские специалисты, некогда уехавшие в Великобританию на работу, возвращаются в Италию. Это напрямую связывают с "брекситом".

В течение долгого времени Великобритания считалась одной из самых привлекательных стран для исследователей и ученых. Более пяти с половиной тысяч итальянцев трудятся в британских университетах. Однако с июня 2016 года ситуация стала меняться. Согласно исследованию, проведенному после референдума о выходе из ЕС, 82% работающих в стране итальянцев выразили желание уехать, при этом каждый третий ответил, что хотел бы вернуться на родину.

Элеанор Спавента вернулась в Италию после 20 лет жизни в Соединенном Королевстве: "Заявок в британские университеты будет меньше, если вы возвращаете иммиграционный контроль. Это отразится на качестве исследований, вас даже коллеги будут окружать другие".

"Так называемый "Брексодус" явление более сложное, чем может показаться", - говорит Костанца Де Тома, участница кампании в защиту прав граждан ЕС. Костанца недавно вернулась в Турин из Лондона и планирует консультировать других граждан Италии, которым еще только предстоит преодолеть массу сложностей.

Это шокировало меня... Я чувствовала себя преданной, будто узнала, что муж мне изменяет. Или как будто в семье кто-то умер... Страна, которую вы выбрали, с которой решили связать свою жизнь, вдруг предает вас Костанца де Тома участница кампании в защиту прав граждан ЕС

Грядущие после "брексита" изменения в финансировании университетов Великобритании называют еще одной вероятной причиной отъезда специалистов.

Донателла Шуто, Политехнический университет (Милан): "Сейчас непонятно, сможет ли Великобритания найти средства, когда выделяемые ЕС деньги на эти цели перестанут приходить. Это усложнит работу исследователей и развитие их научной карьеры".

Но готова ли Италия к возвращению ученых? Это может стать нелегкой задачей в первую очередь для государственных вузов. Когда профессор Беллеттини обратился с призывом принимать на работу возвращающихся специалистов, он не знал о том, с какой суровой реальностью им придется столкнуться.

Джорджио Беллеттини, университет Болоньи: "В последние годы число тех, кто решил вернуться, резко возросло. Однако сейчас лишь один запрос из тридцати удается удовлетворить. Это удручает. Тут столько бюрократических ограничений разного рода, это обескуражит любого, особенно тех, кто возвращается из-за рубежа".

Отмечается, что Италия может упустить отличный шанс. Много высококвалифицированных специалистов хотят теперь работать в родной стране. Однако оказалось, что возвращение на родину не такой простой процесс.