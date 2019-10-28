Отсрочка "брексита" как традиция

Брюссельский корреспондент Андрей Бекетов - о новой отсрочке британского выхода из ЕС":

"Экскурсоводы в Брюсселе шутят: "Каждый год сюда будет приезжать вельможа из Лондона, чтобы на пышной церемонии просить о продлении членства в ЕС. Все постепенно забудут, как родился этот красивый обряд, но будут его соблюдать как часть европейской истории и забаву для туристов".

А в учреждениях Евросоюза говорят, что задержка с выходом из него Великобритании отвлекает их от решания более насущных проблем.

С облегчением здесь восприняли то, что бракоразводное соглашение больше не подлежит пересмотру. Многие надеются, что за следующие три месяца его одобрит парламент в Вестминстере, и упорядоченный «брексит», наконец, состоятся.

Британский закон не позволяет премьер-министру внезапно оборвать связи с континентальной Европой, а отменить решение о прекращении членства правящие консерваторы не хотят. В случае досрочных выборов они, скорее всего, победят.

И если ничего принципиально не изменится, то в январе из Лондона, возможно, снова поступит в Брюссель просьба об отсрочке".