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Фестиваль тыкв против нечисти

Приуроченный к Хеллоуину Фестиваль тыкв в Румынии - один из крупнейших в Европе. Одновременно гости превращают около тридцати тысяч безобидных овощей в зловещие фонари. Такое "страшное" удовольствие стоит шесть евро. В Румынии верят, что в канун Дня всех святых грань между мирами стирается, и мертвые возвращаются к живым. Тыквенный фонарь же - верное средство от нечисти, он помогает отогнать злых духов.

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