За кулисами JRC

Пероксид ацетона в виде спрея, используемый властями ряда стран ЕС для обучения полицейских собак и проверки электронных детекторов, был разработан в Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии (Joint Research Centre) в бельгийском городе Геле. Что это за центр и что делает его хорошо подходящим для такого рода задач? Объясняет Бартель Меерсман, начальник отдела транспортной и пограничной безопасности центра:

"Объединенный исследовательский центр - это научная и учебная служба Еврокомиссии. Мы независимы от каких-либо национальных экономических или финансовых интересов. Мы делаем это при поддержке политики Генерального директората.

Наши основные клиенты - полиция, правоохранительные органы, а также все, кто занимается обнаружением взрывчатых веществ - органы гражданской авиации государств-членов, которые проводят инспекции аэропортов, и кроме того инспекторы Евросоюза, ответственные за контроль государств-членов.

Европейский Союз предъявляет довольно строгие требования к безопасности, особенно для авиации. Поэтому мы должны придерживаться самых высоких стандартов. Наши лаборатории сертифицированы по стандарту ISO 17025, так что любому, кто будет оспаривать нашу продукцию, мы сможем доказать, что она обладает необходимыми качествами. Здесь работают компетентные люди - у всех есть докторская степень в определенной области и многолетний опыт в разработке этих инструментов ".