Защита морей и океанов: подводная реставрация спасёт экосистемы?

Это специальный выпуск программы Futuris, посвященный миссиям Евросоюза для поиска решений основных проблем нашего времени.
Пять миссий формируют эту инициативу в рамках программы "Горизонт Европа", которая будет запущена в 2021 году.
Углеродно-нейтральные и умные города, здоровье почвы и питания, адаптация к изменению климата, борьба с онкологией и миссия, которую мы сегодня изучаем: защита океанов и внутренних вод.
Наши моря, океаны, прибрежные зоны, ледники и внутренние воды производят около половины кислорода, которым мы дышим, и обеспечивают 16% потребляемых нами животных белков.
Но этим богатым и хрупким экосистемам угрожает изменение климата, загрязнение, чрезмерное рыболовство и неконтролируемый туризм. Как защитить эту среду обитания при сохранении ее социально-экономической ценности?
Председатель Совета миссии из Брюсселя приводит нам некоторые цели этой инициативы.
Подводная реставрация
Давайте рассмотрим практический пример того, как европейские ученые работают над восстановлением богатой подводной экосистемы прибрежной зоны, опустошенной после десятилетий промышленных разливов.
На пике своего развития в XX веке сталелитейный завод под Неаполем занимал площадь в 2 млн м2. Он закрылся в 1992 году. Но для окружающей морской среды было уже слишком поздно.
Разливы мышьяка, ртути, хрома, свинца и других тяжелых металлов превратили здешнюю когда-то богатую подводную экосистему в пустыню. Но исследователи хотят повернуть время вспять.
Они заново создают здесь подводные сады и луга, которые были практически стерты с лица земли.
Часть этой зеленой морской реставрации - некоторые водоросли и кораллы, а также Посидония океаническая - исчезающий вид морских трав, характерный для Средиземного моря.
Посидония поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Она обитает на максимальной глубине около 35 метров.
Ученые из европейского исследовательского проекта внимательно изучают ее биологию, чтобы понять не только то, как можно помочь реколонизировать морскую среду обитания, но и то, как посидония в настоящее время справляется с другими угрозами своему выживанию, включая повышение температуры воды.
Исследование включает в себя восстановление морских экосистем, образованных водорослями цистозейра, которые также находятся под угрозой в Средиземном море из-за загрязнения, антропогенного давления и изменения климата.
Ученые хотят понять, как на скорость оплодотворения этого конкретного вида влияют более теплые воды.
Биоразнообразие 70% Мирового океана за последние годы резко сократилось. Основные ресурсы 1 миллиарда человек зависят от океанов, морей и внутренних вод.
Подводные реставрации могут помочь защитить этот баланс, говорят исследователи. Но проблемы огромны.
Наряду с прибрежной средой обитания исследователи хотят восстановить мелководное скальное морское дно и глубоководные экосистемы.
Морская среда щедра, если ей протягивают руку помощи, говорят ученые.
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