Защита морей и океанов: подводная реставрация спасёт экосистемы?

Это специальный выпуск программы Futuris, посвященный миссиям Евросоюза для поиска решений основных проблем нашего времени.

Пять миссий формируют эту инициативу в рамках программы "Горизонт Европа", которая будет запущена в 2021 году.

Углеродно-нейтральные и умные города, здоровье почвы и питания, адаптация к изменению климата, борьба с онкологией и миссия, которую мы сегодня изучаем: защита океанов и внутренних вод.

Наши моря, океаны, прибрежные зоны, ледники и внутренние воды производят около половины кислорода, которым мы дышим, и обеспечивают 16% потребляемых нами животных белков.

Но этим богатым и хрупким экосистемам угрожает изменение климата, загрязнение, чрезмерное рыболовство и неконтролируемый туризм. Как защитить эту среду обитания при сохранении ее социально-экономической ценности?

Председатель Совета миссии из Брюсселя приводит нам некоторые цели этой инициативы.

Если вы выбросите пластиковую бутылку на вершине Монблана, есть 60% шансов, что через несколько лет она окажется в Средиземном море. Мы имеем дело со сложной экологической системой. Мы должны сделать многое в самых разных направлениях. Нам нужно, например, серьезно увеличить объем охраняемых морских территорий. Такие уже есть в Европейском Союзе, но нам нужно выйти за его пределы. Наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году около 30% всей нашей водной поверхности было защищено. Это потребует огромных усилий.

Мы также должны систематически оснащать наши рыбацкие лодки инструментами геолокации, чтобы иметь возможность отслеживать их и пресекать их чрезмерный промысел, поскольку мы знаем, что в настоящее время он очень распространен.

Также нам нужно разработать чистые двигатели для всех видов плавучих средств в морях и океанах. Особенно в прибрежных районах: в первую очередь на паромах и береговых судах. Сделать это легче с энергетической точки зрения, чем на больших межконтинентальных морских судах Паскаль Лами глава миссии ЕС по защите океанов и внутренних вод

Подводная реставрация

Давайте рассмотрим практический пример того, как европейские ученые работают над восстановлением богатой подводной экосистемы прибрежной зоны, опустошенной после десятилетий промышленных разливов.

На пике своего развития в XX веке сталелитейный завод под Неаполем занимал площадь в 2 млн м2. Он закрылся в 1992 году. Но для окружающей морской среды было уже слишком поздно.

Разливы мышьяка, ртути, хрома, свинца и других тяжелых металлов превратили здешнюю когда-то богатую подводную экосистему в пустыню. Но исследователи хотят повернуть время вспять.

Они заново создают здесь подводные сады и луга, которые были практически стерты с лица земли.

Часть этой зеленой морской реставрации - некоторые водоросли и кораллы, а также Посидония океаническая - исчезающий вид морских трав, характерный для Средиземного моря.

По сути, нам пришлось вмешаться, чтобы спасти эту важную среду обитания Посидонии. В дополнение к улучшению экологии в этой области восстановление Посидонии вернет былое биологическое разнообразие, ценность этим водам. Наша цель – повернуть время вспять и вернуться к биоразнообразию этих мест до начала XX века Луиджи Муско морской биолог, Зоологическая станция антона Дорна

Посидония поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Она обитает на максимальной глубине около 35 метров.

Ученые из европейского исследовательского проекта внимательно изучают ее биологию, чтобы понять не только то, как можно помочь реколонизировать морскую среду обитания, но и то, как посидония в настоящее время справляется с другими угрозами своему выживанию, включая повышение температуры воды.

На самом деле посидония оказалась сильнее, чем мы ожидали в начале наших исследований. Чтобы выжить, растение может запустить ряд биологических, метаболических механизмов, реагирующих на избыток тепла в воде из-за изменения климата. Мы изучаем, каков предел реакции растений: насколько теплой должна быть вода, чтобы поставить под угрозу рост и шансы на выживание посидонии Габриэле Прокаччини мосркой биолог, Зоологическая станция Антона Дорна

Исследование включает в себя восстановление морских экосистем, образованных водорослями цистозейра, которые также находятся под угрозой в Средиземном море из-за загрязнения, антропогенного давления и изменения климата.

Ученые хотят понять, как на скорость оплодотворения этого конкретного вида влияют более теплые воды.

Мы установили, что повышение температуры воды полностью изменяет жизненный цикл этого конкретного вида водорослей. Мы обнаружили, что водоросли переходят в репродуктивный режим в непривычные для них сезоны. А это значит, что молодые побеги вынуждены расти в неподходящее для них время года, и поэтому им не удается достичь зрелого возраста Эрика Фабрицци морской биолог, Зоологическая станция Антона Дорна

Биоразнообразие 70% Мирового океана за последние годы резко сократилось. Основные ресурсы 1 миллиарда человек зависят от океанов, морей и внутренних вод.

Подводные реставрации могут помочь защитить этот баланс, говорят исследователи. Но проблемы огромны.

Если мы рассматриваем восстановление части лесов Амазонии, которая была разрушена, вырублена или сожжена, то этот процесс, вероятно, потребует десятков лет. Под водой некоторые восстановительные работы, например с лесами макроводорослей, проходят более или менее в те же сроки. Но когда мы имеем дело с глубоководными коралловыми рифами или белыми кораллами, им нужны сотни лет, чтобы снова вырасти Роберто Дановаро морской биолог, Политехнический Университет Марке

Наряду с прибрежной средой обитания исследователи хотят восстановить мелководное скальное морское дно и глубоководные экосистемы.

Морская среда щедра, если ей протягивают руку помощи, говорят ученые.

Мы не думали , что, например, Посидония сможет выжить в этом районе, учитывая огромное количество загрязняющих веществ, присутствующих под водой. Мы узнали, что растение способно сопротивляться. Очевидно, что оно не может быть таким же здоровым, как в абсолютно чистом месте. Но оно не сдается. Таким образом, теперь мы уверены, что наши методы могут восстановить этот вид. И поскольку это в основном фундаментальная наука, мы продолжаем раз за разом получать новые знания Луиджи Муско морской биолог, Зоологическая станция Антона Дорна

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