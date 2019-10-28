"Поворотный момент в борьбе с терроризмом"?

Президент США Дональд Трамп рассказал во всех подробностях о том, как находившийся в бегах лидер ИГИЛ, управлявший джихадистами с 2010 года, взорвал себя, когда спецназ США загнал его в ловушку в ходе ночного рейда, проведённого в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в субботу.

В США за голову аль-Багдади была назначена награда в 25 миллионов долларов, и главарь группировки, которая не так давно контролировала значительную часть территории Сирии и Ирака, был вынужден скрываться. В апреле впервые за пять лет появилась видеозапись, где, как утверждалось, был запечатлён аль-Багдади, рассуждавший о теракте на Шри-Ланке, где тогда погибли более 250 человек.

Дональд Трамп рассказал, как закончилась жизнь аль-Багдади:

– Он умер, забежав в тупиковый тоннель, по пути он выл, кричал и плакал. Он утащил за собой трёх маленьких детей. Увёл своих детей на верную смерть. Он добежал до конца тоннеля, и там его догнали наши собаки, тогда он привёл в действие «пояс смертника», подорвав себя и троих детей. Его тело было изуродовано взрывом, к тому же на него обрушились стены тоннеля. Но по результатам экспертизы мы сразу же точно, определённо и достоверно установили: это был он».

Ликвидация Багдади – важный успех Трампа на фоне начатой демократами процедуры импичмента и громкой критики его решения о выводе американских войска из северной Сирии. В своём выступлении президент США поблагодарил за содействие Россию, Турцию, Сирию и Ирак.

В странах региона приветствовали проведение операции, которую Турция назвала «поворотным моментом в нашей совместной борьбе с терроризмом». Вместе с тем, Россия отнеслась к известию скептически, заявив что не располагает достоверной информацией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Багдади «впечатляющим достижением». Между тем президент Франции Эммануэль Макрон уже отметил, что смерть главаря не означает, что покончено и с ИГИЛ.