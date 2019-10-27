Гонконг: газ против протестующих

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые собрались в центре города, чтобы выразить протест против жестких действий сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек были арестованы.

Полиция прибыла к началу акции, обратившись к протестующим с требованием разойтись и предупредив о возможном применении спецсредств.

Многотысячная антиправительственная демонстрация была организована в популярном туристическом районе. Несмотря на запрет властей многие протестующие были в масках.

Один участник акции был госпитализирован.