Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Китай

Гонконг: газ против протестующих

 Комментарии
 Михаил Саленков 
Гонконг: газ против протестующих
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые собрались в центре города, чтобы выразить протест против жестких действий сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек были арестованы.

Полиция прибыла к началу акции, обратившись к протестующим с требованием разойтись и предупредив о возможном применении спецсредств.

Многотысячная антиправительственная демонстрация была организована в популярном туристическом районе. Несмотря на запрет властей многие протестующие были в масках.

Один участник акции был госпитализирован.