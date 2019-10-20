Водомёты Гонконга снова в деле

Столкновениями с полицией обернулась воскресная антиправительственная демонстрация в Гонконге. Десятки тысяч людей приняли участие в акции, вопреки запрету властей. Сообщается о беспорядках. В разных районах Гонконга протестующие громили и поджигали магазины, отделения китайских банков и станции метро, — передаёт Reuters. Как минимум одно отделение полиции забросали бутылками с зажигательной смесью.

Сотрудники силовых структур применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты. Демонстрантов обстреливали капсулами с несмываемой краской, чтобы упростить идентификацию.

Волнения в Гонконге продолжаются с июня, когда власти автономии пытались ввести закон об экстрадиции на материковый Китай. Хотя инициатива была отозвана, протесты приобрели более широкий смысл. Демонстранты выходят на улицы с антикитайскими лозунгами, они требуют освобождения задержанных за политические выступления и независимости.