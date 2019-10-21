Массовые беспорядки в Гонконге

На улицы Гонконга после двух недель относительного спокойствия вновь вышли десятки тысяч протестующих. Поводом для возмущения послужило недавнее нападение неизвестных с молотками на одного из лидеров протестного движения, главу Гражданского фронта за права человека Джимми Шина.

Антиправительственная демонстрация прошла несмотря на запрет полиции. Выступления начались с мирного марша, но затем радикально настроенные манифестанты вступили в стычки с полицией. Стражи порядка применили против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и резиновые пули

На полуострове Цзюлун протестующие разгромили несколько станций метрополитена, а также филиалы китайских банков и сотни магазинов, в районе Чимсачёй демонстранты забросали полицейский участок бутылками с зажигательной смесью, здание загорелось.

Власти Гонконга осудили очередные массовые беспорядки и заявляют, что полиции удалось обнаружить и обезвредить предполагаемые взрывные устройства.

Массовые акции протеста вспыхнули в Гонконге более 4 месяцев назад и с тех пор свыше 2600 человек были арестованы, многим из них нет еще 18 лет. За это время власти отозвали вызвавший недовольство граждан закон об экстрадиции в Китай, но теперь участники демонстраций требуют освободить всех задержанных, провести демократические реформы, предоставить жителям Гонконга всеобщее избирательное право, а также призывают уйти в отставку главу местной администрации Кэрри Лам.