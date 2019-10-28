Рецессия на фоне протестов

Рецессия на фоне массовых манифестаций. Секретарь по финансовым вопросам Пол Чан заявил о сокращении ВВП Гонконга второй квартал подряд. По его словам, добиться прогнозируемого правительством годового экономического роста на 0-1% будет "чрезвычайно сложно".

Из-за непрекращающихся пятый месяц протестов особенно пострадал туризм: немногие из тех, кто видел кадры разбитых витрин магазинов и подоженных станций метро, решаются приехать.

"Нам было страшнее следить за происходящим из дома. На самом деле, здесь вовсе не те масштабы насилия, о которых говорят. Мы видели кое-какие надписи на стенах, но ничего страшного с нами не случилось", - говорит турист.

"Перед приездом некоторые волновались, будет ли здесь вообще безопасно. Но лично я не особенно беспокоился. Ведь мы путешествуем группой, нас много. Мы спокойны", - отмечает гость из материкового Китая.

Тем не менее, в октябре количество туристов уменьшилось почти на 50%.

Протестующие уходить с улиц по-прежнему не собираются: в воскресенье в ходе разгона очередной несогласованной акции полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.