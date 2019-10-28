Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

Рецессия на фоне протестов

 Комментарии
 Мария Горковская 
Рецессия на фоне протестов
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Рецессия на фоне массовых манифестаций. Секретарь по финансовым вопросам Пол Чан заявил о сокращении ВВП Гонконга второй квартал подряд. По его словам, добиться прогнозируемого правительством годового экономического роста на 0-1% будет "чрезвычайно сложно".

Из-за непрекращающихся пятый месяц протестов особенно пострадал туризм: немногие из тех, кто видел кадры разбитых витрин магазинов и подоженных станций метро, решаются приехать.

"Нам было страшнее следить за происходящим из дома. На самом деле, здесь вовсе не те масштабы насилия, о которых говорят. Мы видели кое-какие надписи на стенах, но ничего страшного с нами не случилось", - говорит турист.

"Перед приездом некоторые волновались, будет ли здесь вообще безопасно. Но лично я не особенно беспокоился. Ведь мы путешествуем группой, нас много. Мы спокойны", - отмечает гость из материкового Китая.

Тем не менее, в октябре количество туристов уменьшилось почти на 50%.

Протестующие уходить с улиц по-прежнему не собираются: в воскресенье в ходе разгона очередной несогласованной акции полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  