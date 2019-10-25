Маркировка макарон в ЕС

По результатам множества соцопросов макароны считаются самым популярным блюдом в мире. Они доступны в широком ассортименте и их легко приготовить. Но в европейских странах маркировка на упаковках макаронных изделий до сих пор во многих случаях не объясняет покупателям — откуда же на самом деле появляется этот продукт?

По правилам ЕС, производители макаронных изделий должны указывать страну происхождения пшеницы в случае, если она перерабатывается в другом месте. Но дъявол кроется в деталях.

Если бренд используется на упаковке итальянский флаг либо название макарон звучит по-итальянски, то необходимо всего лишь сообщать были выращена пшеницы в ЕС либо за его пределами.

Это указание не имеет смысла, полагает юрист Дарио Донго: "Оно лишь сообщает, что место происхождение сырья — планета Земля, а не Сатурн или Юпитер. Можно ли назвать это четкой идентификацией? Конечно же нет".

Что же это на практике означает для потребителей?

Корреспондент Euronews Елена Каваллоне отправилась в магазин: "У покупателей есть огромный выбор, но очень трудно разобраться в том, где же на самом деле выросла пшеница, из который затем произвели макаронные изделия".

Если присмотреться, то можно узнать, что вот эта бельгийская компания производит макароны из бельгийской пшеницы. а вот на упаковке этого бренда написано "Сделано в Италии" и сообщатся , что пшеницы была поставлена из европейских и неевропейских стран. Ана этой коробке с итальянском флагом отмечено, что изделие было выпущено в ЕС, но не сообщается — в какой стране.

И таким образом производители до сих пор вводят в заблуждение европейских потребителей.