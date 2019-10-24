Астерикс и подростковый бунт

Астерикс, победивший римлян, возвращается. Выходит 38-я книга с приключениями неукротимого галла "Астерикс и дочь вождя". На этот раз в истории участвует девочка-подросток Адреналина, дочь известного галльского короля Верцингеторикса.

Последние три истории об Астериксе были написаны Жан-Ивом Ферри и иллюстрированы Дидье Конрадом.

Жан-Ив Ферри, писатель

"Было сложно включить такого исторического персонажа как Верцингеторикс в мир галлов. Он перевернул историю с ног на голову. С помощью персонажа Адреналины мы смогли поговорить и о ней и об ее отце. Так мы затронули интересную тему подросткового возраста, которую не часто поднимали в предыдущих историях"

Подростковый бунт Адреналины даже может напомнить читателям современных подростков, считает Анна Госинни дочь Рене Госинни, автора первого комикса об Астериксе.

Анна Госинни, дочь Рене Госинни

"Я думаю, что Адреналина, безусловно, в духе времени, но, прежде всего, она гармонирует с юмором и с приключениями Астерикса. Она — персонаж, которого мог бы придумать мой отец"

Авторы новой книги об Астериксе так же попытались объяснить, почему раньше в истории галла почти не было женских персонажей.

Дидье Конрад, иллюстратор

"Это не совсем проблема "Астерикса", такое было свойственно всем комиксам 1960–1970-х годов. В них практически не было женских персонажей по стратегическим причинам. Было не так много девочек, читающих комиксы, или, по крайней мере, о них тогда никто не знал"

Книги о приключениях Астерикса вдохновили создателей фильмов, мультфильмов и видеоигр, сделав историю популярной по всему миру.