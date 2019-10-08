Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Брюссельскому музею комиксов 30 лет

 Комментарии
 Gregoire Lory 
Брюссельскому музею комиксов 30 лет
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Музей комиксов в Брюсселе был создан любителями и энтузиастами. Кое-кто считает, что книжки с картинками — это для не умеющих как следует читать. Но они во многом сформировали культурный ландшафт Бельгии, ими увлекаются все возраста.

«Мне 57 лет, - говорит Патрик. - Мне было 27 лет, когда этот музей открыли, он был очень маленький. И я сказал себе: сюда не будут ходить, комиксы никого не интересуют! Но все минувшие годы были очень успешными. Нет, это не только для детей"».

Музей комиксов отмечает своё 30-летие. Куратор экспозиций прочит этой "девятой" разновидности искусства яркое будущее:

«Хорошая новость - в том, что наш музей становится всё больше, посетителей прибавляется, - говорит Мелани Андрё. - Например, выставка Эммануэля Лепажа позволяет нам обращаться к новой для нас аудитории, которая ходит смотреть документальные фильмы. Комиксы всё больше привлекают взрослых, которые ищут в них современные события, нашу повседневную жизнь, нашу историю, и всё это продолжает постоянно развиваться".

Карьера Эммануэля Лепажа как раз насчитывает 30 лет. Этот француз считает достоинством комиксов то, что они позволят вернуться в лучшие моменты детства:

«Они напоминают о каких-то очень интимных вещах, - говорит художник и писатель. - Мы все когда-то начинали рисовать — это был наш первый способ отобразить действительность, а научившись писать, мы создавали воображаемый мир. Это что-то действительно интимное ".

В библиотеке и хранилищах Брюссельского музей накоплена одна из самых больших в мире коллекций комиксов, на 40 языках. Здесь много современной анимации и компьютерной графики.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube