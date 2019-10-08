Брюссельскому музею комиксов 30 лет

Музей комиксов в Брюсселе был создан любителями и энтузиастами. Кое-кто считает, что книжки с картинками — это для не умеющих как следует читать. Но они во многом сформировали культурный ландшафт Бельгии, ими увлекаются все возраста.

«Мне 57 лет, - говорит Патрик. - Мне было 27 лет, когда этот музей открыли, он был очень маленький. И я сказал себе: сюда не будут ходить, комиксы никого не интересуют! Но все минувшие годы были очень успешными. Нет, это не только для детей"».

Музей комиксов отмечает своё 30-летие. Куратор экспозиций прочит этой "девятой" разновидности искусства яркое будущее:

«Хорошая новость - в том, что наш музей становится всё больше, посетителей прибавляется, - говорит Мелани Андрё. - Например, выставка Эммануэля Лепажа позволяет нам обращаться к новой для нас аудитории, которая ходит смотреть документальные фильмы. Комиксы всё больше привлекают взрослых, которые ищут в них современные события, нашу повседневную жизнь, нашу историю, и всё это продолжает постоянно развиваться".

Карьера Эммануэля Лепажа как раз насчитывает 30 лет. Этот француз считает достоинством комиксов то, что они позволят вернуться в лучшие моменты детства:

«Они напоминают о каких-то очень интимных вещах, - говорит художник и писатель. - Мы все когда-то начинали рисовать — это был наш первый способ отобразить действительность, а научившись писать, мы создавали воображаемый мир. Это что-то действительно интимное ".

В библиотеке и хранилищах Брюссельского музей накоплена одна из самых больших в мире коллекций комиксов, на 40 языках. Здесь много современной анимации и компьютерной графики.