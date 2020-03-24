Астерикс осиротел: скончался художник Альбер Удерзо

Французский художник Альбер Удерзо, создатель героя комиксов, кинолент и мультипликационных фильмов скончался на 93 году жизни. Он умер во сне в своём доме в Нёйи-сюр-Сен от сердечного приступа. В последние недели художник чувствовал себя плохо и чувствовал большую усталость. С коронавирусной инфекцией его кончину врачи не связывают.

Альбер Удерзо был одним из авторов комиксов об Астериксе, созданных им вместе с писателем Рене Госсини в 1959 году. Истории о борьбе Астерикса с римлянами, пытавшимися захватить Галлию, стали популярны во всём мире и были переведены на 170 языков и диалектов.

После смерти соавтора в 1977 году собирался прекратить выпускать комиксы, но потом продолжил, взяв на себя функции и художника, и сценариста.

Thank you Albert #Uderzo for your lovely stories and pictures that entertained 3-4 generations of my family.

Your work will remain alive for generations to come. Rest In Peace #RenéGoscinny#Asterixpic.twitter.com/dcn0fmFZmK — C++ (@peach_east) March 24, 2020

В 1999 году французская газета Le Monde провела опрос "100 книг века". 23-е место в нём заняла книга "Галл по имени Астерикс".