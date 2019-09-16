Искусство комиксов развивается

В Брюсселе прошел традиционный фестиваль комиксов. Министр культуры России Владимир Мединский на днях назвал увлечение ими взрослых людей "убожеством". Но в Бельгии иллюстрированные тексты называют 9-м искусством и неотъемлемой частью своего культурного наследия.

Всему миру полюбились персонажи Тинтин и Смурфы. В этот раз особо заметной темой была борьба женщин за свои права и против насилия. Известный автор Од Мермийо, описавшая в своем последнем альбоме аборт, выступила и в защиту жанра:

«Это отличное средство для передачи идей социологии или гражданского активизма, дающее много графических возможностей, от крайнего реализма до абстракций, - говорит она. - Комиксы отлично работают, проникают во всё новые сферы жизни. Но в них по-прежнему важны сюжеты о семье, истории, общественной деятельности. В общем, наше искусство развивается".

Новое поколение художников-писателей импонирует своей смелостью и талантом всё большей аудитории.

В своём альбоме «Крокодилы» Жюльет Бутэн изобразила сексуально озабоченных мужчин в виде зелёных рептилий, пристающих к женщинам. Это вызывает интерес у всех полов:

"Почти 40 процентов наших читателей — мужчины, и это круто, - говорит она. - Это помогает женщинам на наших страницах самовыражаться и поддерживать друг друга. А мужчины, которые нас читают, я надеюсь, задумаются о своём поведении".

В Брюсселе есть Музей искусства комиксов, которым в этому году исполняется 90 лет. Но первым комиксом, напечатанным в Бельгии ещё в 1908 году, был американский комикс ”Маленький Немо”.