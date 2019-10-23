Сочинское соглашение вступило в силу

Колонна российской военной полиции выдвинута на сирийско-турецкую границу в рамках договорённостей, достигнутых накануне в Сочи президентами России и Турции. Российские военнослужащие будут обеспечивать безопасность населения, а также «окажут содействие» выводу курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.

Карта Сирии, согласно Сочинскому соглашению от 22 октября 2019 г. министерство обороны РФ

Так как весь участок сирийско-турецкой границы вне зоны турецкой операции переходит под контроль российских военных и сирийских пограничников, турки отказываются от дальнейшего наступления.

Согласно достигнутому соглашению, предполагающему обеспечение безопасности наших границ за рамками района проведения операции «Источник мира» и вывода террористических элементов «Сил народной самообороны» на глубину в 30 км, на настоящем этапе нет необходимости начинать новую военную операцию. Надиде Себнем Актоп официальный представитель министерства обороны Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от подробного комментария относительно российско-турецкого соглашения, но отметил «значительное снижение уровня насилия и боевых действий» и призвал «двигаться в направлении политической договоренности и разрешения конфликта в Сирии».

Американские военные, выведенные из северо-восточной Сирии, не задержатся в Ираке и отправятся на военные базы США в Кувейте и Катаре, заявил министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари на встрече со своим американским коллегой Марком Эспером. Москва, в свою очередь, снова потребовала от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии.