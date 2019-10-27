Военная полиция РФ в Кобани

Рота российской военной полиции прибыла в приграничный город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами в соответствии с 5-ым пунктом меморандума, подписанного Анкарой и Москвой.

Россияне заняли бывшую курдскую военную базу; они будут осуществлять контроль над постами и обеспечивать соблюдение тишины и спокойствия в данной зоне.

"Турецкий патруль координированно с нашим патрулём будет выдвигаться по указанному маршруту, по определённым точкам, для обозначения нашего совместного нахождения. На данный момент уже проработан маршрут, уже оповещены турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное скоординированное патрулирование", - сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков. По его словам, местные жители встретили россиян приветливо, а те всеми силами стараются дать понять, что пришли сюда обеспечить их безопасность.

Одновременно курдские отряды освобождают позиции для того, чтобы правительственные войска Сирии заняли передний край обороны.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около 300 служащих военной полиции прибыли в Сирию для патрулирования новой дороги вдоль границы с Турцией, покрывающей более 200 километров между городом Камышлы и поселением Матала.

По российско-турецкому соглашению Турция сохраняет контроль над большим участком в центре пограничного района, захваченном ею в результате военной операции, призванной вытеснить отсюда курдские отряды, которые в своё время помогали американским военным.

Сирийское правительство и российская военная полиция контролируют 440-километровую сирийско-турецкую границу. Большая территория на востоке Сирии остаётся под контролем курдов.