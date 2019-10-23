«Этого результата добились только мы, США!»

Отказ Турции от дальнейшего наступления на позиции вооруженных формирований сирийских курдов стал основанием для отмены антитурецких санкций президентом США Дональдом Трампом. Об этом хозяин Белого Дома объявил на специально созванном брифинге. По словам Трампа, прекращение боевых действий на северо-востоке Сирии является исключительной заслугой Вашингтона.

Правительство Турции проинформировало мою администрацию о том, что оно останавливает военные действия и своё наступление в Сирии, делая прекращение огня постоянным. И оно будет постоянным. Поэтому я отдал министру финансов распоряжение отменить все санкции, введённые 14 октября в ответ на первоначальную наступательную операцию Турцию против курдов в северо-восточном приграничном районе Сирии. Санкции будут сняты, только если не случится что-то такое, что нам не понравится. Такого результата добились мы, Соединённые Штаты, а не кто-то другой, ни одна другая страна. Дональд Трамп президент США

С этой точкой зрения вряд ли согласятся в России и Сирии, так как Турция окончательно отказалась от продолжения своей операции только после сочинских соглашений о вводе на сирийско-турецкую границу российской военной полиции и сирийских пограничников.

Но, по мнению представителя США при НАТО Бэйли Хатчисон, Россия не заслуживает доверия:

«Мы надеемся на лучшее, но мы не уверены в том, что Россия будет стабилизирующей силой или силой добра. До сих пор они не были такими в Сирии. Они поддерживали Асада, который убивал свой собственный народ. Это плохая характеристика. И теперь, распространив своё влияние, запоют ли они другую песню?»

В населённом курдами городе Камышлы в среду прошла демонстрация сторонников «Отрядов народной самообороны», которые, согласно Сочинскому соглашению, должны этот город покинуть. Демонстранты несли портреты бойцов этих курдских отрядов, убитых во время октябрьского наступления турецкой армии и протурецких сирийских формирований («Сирийской национальной армии», ранее известной как «Свободная сирийская армия»).