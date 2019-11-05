Голевой дождь Лиги чемпионов

Завидную волю к победе продемонстрировали в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты дортмундской "Боруссии". Проигрывая после первого тайма итальянскому "Интеру" 0:2, подопечные Люсьена Фавра во втором перехватили инициативу и сначала сравняли счет, а в концовке встречи забили победный гол.

В другом матче группы F лидер "Барселона" сыграла вничью с чешской "Славией" - 0:0. "Боруссия" вышла на чистое второе место.

По-настоящему боевой ничьей завершился матч фаворитов группы H - лондонского "Челси" и амстердамского "Аякса". В нем было забито 8 мячей. "Синие" впервые в своей истории пропустили три гола в первом тайме турнира, и в середине второго гости вели в счете - 4:1 - однако не смогли удержать победу после удалений Дейли Блинда и Джоэла Велтмана.

Испанская "Валенсия" на своем поле разгромила французский "Лилль" - 4:1, и теперь в активе сразу трех команд по 7 очков.

Лидерство в группе Е захватил английский "Ливерпуль", победивший бельгийский "Генк" - 2:1. "Наполи" и "Зальцбург" сыграли вничью - 1:1.

И в группе G французский "Лион" выиграл у "Бенфики" - 3:1, а российский "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" - 0:2.